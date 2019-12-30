語不驚人誓不休！馮盈盈被封性博士

藝人馮盈盈作向大膽，不時語出驚人，在無綫節目《#後生仔傾吓偈》中除了經常將男友掛在嘴邊，公開肉麻互動晒恩愛，更大談性話題、發表出位言論，被網民封她為「性博士」。

1.曾有一集探討「AV成人影片」話題，她直言不介意男友睇AV，又自認似AV女優桃谷繪里香。當講到伴侶性慾較強該如何解決，馮盈盈即大談「食飯論」，指若對方食完不夠飽，就讓他自行解決。

2.她回想當初跟男友熱戀時，兩人「做運動」會準備大量「道具」或角色扮演，甚至「睇小說參考裏面的情節，瑜伽招數都會使出」。她又表示熱戀期她仍是學生，因此她晚上精力充沛，即使男方隔天早上要返工也要「運動」。

3.馮盈盈大談裸睡習慣時，自爆在房中除去內衣褲，更鼓勵大家解放乳頭。當有人追問她在男友前一樣唔着衫？盈盈不改豪放作風說：「我唔着入面嗰啲，有時落街買嘢咪住件厚啲嘅咁衫囉！」

4.盈盈曾自爆與男友之間的怪癖：「我同男朋友最親密的活動就係擠粉刺，佢真係好污糟，好多寶藏可以亂擠……」她謂兩人將親密舉動升級到「掹鼻毛」，但並非修剪而是直接用手，更自爆有聞男友胳肋底的癖好。

5.當討論「拍拖期間應否有性生活」話題時，盈盈即「性博士」上身，激動地說：「性喺愛情中係好重要一部分，如果你完全唔去掂佢、唔了解，去到婚後有性生活，萬一真係唔夾咁點呀？離婚呀？」更講到七情上面。

6.盈盈自爆男友不喜歡她搽唇膏：「啲男仔唔欣賞女人搽唇膏，最起碼我男友唔鍾意，咁我本身嘴冇乜血色，唔搽唇膏好似癌症病人。」麥明詩亦力撐姊妹：「呢個係你寶寶有問題。」盈盈隨即向男友喊話：「我都話你有問題。」