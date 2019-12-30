姜文杰做監製　秦沛讚功夫好

藝人秦沛與兒子姜文杰及女兒姜麗文出席電影首映。擔任電影執行監製的姜文杰指籌備電影時已有私心為爸爸預留了角色為自己圓夢，但邀請爸爸演也時也戰戰兢兢，他笑說：「自己一直夢想可以同爸爸一齊做嘢，妹妹今次就有幫手音樂部份，問爸爸嗰陣好緊張，唔知佢有咩反應。」秦沛笑說：「有問佢薪水、休息同拍攝時間係點。當然好想幫個仔完成佢嘅夢想。（畀個仔幾多分？）下次我平啲都同佢拍，即係話佢功夫好。」

姜麗文雖然沒有演出，但有參與音樂部份，她說：「好期待呢一日，因為細細個哥哥已經寫劇本拍片，等左廿幾年終於完成，好感動。」姜文杰指大家以為他是主持出身，其實在加拿大是由助導做起，後來在港才做主持，後來做演員，他笑說：「一路都堅持做落去，唔可以放棄，都已經係三代，當係家族生意咁做。」講到電影押後到賀歲次輪上映，姜文杰則說：「最緊要做好後期先，好似碟餸要炒到最好先至攞出嚟。」秦沛亦認為觀眾口碑最重要。

另外，李燦琛指電影原本是賀歲檔，但現時卻延後到賀歲次輪上映，李燦琛表示：「突然爆咗好多片出嚟，黃子華嗰套就一早知，仲有其他大片，同子華鬥又好似有啲蝕章，咁退而求其次第二檔壓力冇咁大。」