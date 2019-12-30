梅艷芳紀念館　冀新年後開放

已故天后梅艷芳（梅姐）逝世16年，相信有不少圈中好友、梅迷等對她的風采仍念念不忘，其兄梅啟明更於北角城市花園月租地舖再建「梅艷芳國際紀念館」，目的是希望讓一班梅迷有個免費聚腳點，一齊緬懷一代天后。

紀念館門外已貼有多張梅姐的照片，甫踏進紀念館就被兩張超大型Poster吸引，四周亦貼滿梅姐不同時期的舊照，例如有廣播道家中照、演賣花女劇照、歌唱比賽相等，更有個約一比一的梅姐人形偶，然後直望有個小舞台，背景是利舞臺，而近門口就有一個紅色收款箱、Postcard及紀念相集特刊，收益將作紀念館經費之用，梅啟明謂：「之後會整啲限量版嘅T-Shirt等，都係自己設計。」

此時，手持拐杖的96歲梅媽覃美金，由家傭陪伴下到達紀念館，見她精神不錯、說話都仍然有中氣，還跟梅啟明齊齊受訪，梅啟明坦言：「之前喺銅鑼灣有個紀念館，但租貴，都有搵過政府幫助。」梅媽補充指：「有親自聯絡申請過幾個地方，但冇下文，理想係做6層嘅展覽，佢有好多歌衫。」問到現時紀念館月租幾多位數字？梅啟明指：「幾萬蚊走唔甩，租呢度因為依度地舖、空間大、方便打理。（籌備咗幾耐？）幾個月時間，仲會喺個台整卡拉OK同埋投影機播片。」

講到今日是梅姐的死忌，梅啟明謂一早帶生果到妹妹墳前上香拜祭：「無時無刻都掛住佢，唔係嗰日先嚟掛。」問到梅媽見到牆上梅姐的小時舊照，可有勾起當時回憶？她眼濕濕說：「唔好話見相，深夜時分都會諗起，我一個人湊大四個細路。今年都冇為佢（死忌）做啲咩，心血去晒紀念館，希望出年可以搞番個活動。」

梅媽指若時間許可，每日都會到紀念館「監場」，見她一到場就急急向梅啟明查詢裝修事宜：「大事做唔到，呢樣就為佢做到，整紀念館唔係為咗賺錢，自己每個月都有錢，係希望有人記得香港有叫梅艷芳。（幾時開放？）新年後。」續大爆有美國公司出資150萬建紀念館：「筆錢有用喺銅鑼灣紀念館，喺呢間都有用到少少，冇晒就用自己錢。（生活費充裕？）有計過條數嘅。」問及身體狀況？梅媽指身體不俗，只是年紀大就容易骨頭痛，加上血氣不足，然後大呻宣稱以梅姐真人真事改編的電影《朝花夕拾·芳華絕代》除了於垃圾站執獎項的一幕是真之外，其餘都有問題：「部電影好早期有問我阿梅的喜好，有心人裝我無心人，拍完又唔畀我睇，上映嗰陣我去睇，睇到揼心口。」

問到可有圈中人士、徒弟主動接洽幫助建紀念館？梅啟明指還未有，因為紀念館未正式開放兼宣傳，不過已有多名Fans慕名而來，問到可有Fans捐出珍藏？他說：「未開到口，但希望可以收集，所以想大啲空間。」話口未完就有兩名移民到溫哥華的姊妹Fans到場，Gabby及Pinky更特意穿上梅姐喜愛的紫色及黑色衫，她們受訪表示已追隨梅姐30年，家中收藏不少CD、Poster，每年起碼飛香港兩次：「佢嘅Birthday同死忌，飛番嚟懷念佢，又Post相上社交平台，至今都好掛住佢。」並大讚梅姐為人冇架子：「見過好多次真人，當然有合照，試過有次喺中環撞到佢，唔化妝都肯合照！（幾時知有紀念館？）從報道知道，好期待嚟。」