遭逼宮　魏大勛楊冪隨時「官宣」戀情

魏大勛在新片首映禮上大談姊弟戀，即時被網民他「官宣」與楊冪的「戀情」。

30歲大陸小鮮肉魏大勛與33歲古裝劇女王楊冪的姊弟戀傳出多時，早前不但被拍得疑似於上海前後腳入酒店「蜜會」8小時，男方更被發現曾在微博點讚一則「女人三十如狼四十如虎」的發文，即引發網友無限聯想，惟工作室及後澄清只因系統故障才出現點讚異常。

即晒撩妹本色

不過魏大勛在北京出席主演新戲《親愛的新年好》首映禮時，卻罕有回應對姊弟戀的看法，在戲中與白百何上演差7年姊弟戀的他，被女主持人問：「現實生活中，會覺得女孩大一點是障礙？」他淡定回答：「不是啊！」緊接主持人再問：「所以你感覺女孩狀態年輕就OK了嗎？」他展現撩妹本色說：「像你這樣就可以。」即令主持人心花怒放，並炒熱全場氣氛。同時，有粉絲向魏「表白」，指對方是她留在北京的動力，魏即大方送上擁抱。

說話技巧了得

事後，魏大勛談及姊弟戀一事獲網民熱烈討論，一度登上熱搜榜，有網友大讚其EQ高之餘，更再次將矛頭直指他與楊冪的緋聞，紛紛希望二人盡快「官宣」戀情。不過此番言論亦觸動不少粉絲神經，狠批該名女主持人不應發問如此敏感的話題，事後她亦拍片解畫指認為姊弟戀毋須忌諱，又大讚魏大勛說話技巧了得，能掌握開玩笑的分寸。