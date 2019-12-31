真冇面！莎朗史東玩交友Apps遭Ban A/C

憑經典電影《本能》中遭盤問翹腳一幕爆紅成為一代性感女神嘅荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone），雖然年屆61歲，不過心境仍然好年輕，近期學識玩交友Apps，點知玩咗冇耐就畀人Ban咗A/C，認真失威！

有上開社交網或者玩交友Apps嘅人都會明白一個規則，逢係見到用明星相做頭像，個名講名自己係真明星嘅A/C，9成9都係假貨，網民喺交友Apps見到有人打正莎朗史東嘅旗號開A/C，好自然就向管理員舉報，管理員收到唔少舉報之後，就採取行動Ban咗呢個A/C！莎朗史東對於呢件事都𢱑晒頭，最後喺自己嘅Twitter發文，問點解要將佢拒諸門外？交友Apps嘅管理人員喺呢個時候先醒覺佢哋Ban咗「真．莎朗史東」A/C，咗極速開番個A/C之外，程式編輯總監Clare O'Connor亦表示：「相信我們，我們『絕對』希望你加入。」

呢個交友Apps並唔係畀人尋求肉體刺激，約會應用程序設定可將尋求浪漫、友誼或者介於兩者之間嘅用戶連接起來，用戶可仲以根據性別、年齡同埋願意去旅行嘅距離嚟篩選想見嘅人，睇嚟自稱單身嘅莎朗史東都真係好想識番啲新朋友仔。