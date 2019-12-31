東方日報C1：馮盈盈爆喊四年情玩完

藝人馮盈盈昨晨突然自爆與拍拖四年的同居男友分手，之後現身活動時否認情慾戲成分手導火線，期間更講到喊，指「相處容易同住難」，二人再見亦是朋友；對於被爆當年做第三者，她強調沒有搶人男友。

馮盈盈與十優醫生男友鍾文浩向來人前甜蜜蜜，今年6月更升呢至同居關係，但昨晨盈盈突然在社交網宣布分手，結束四年情。昨午她即現身活動，身穿黑色連身裙出席新劇《逆天奇案》的拜神儀式，她雙眼通紅，活動上強顏歡笑，有指她與張頴康拍《解決師》的超激浴室親熱戲是分手導火線，但現場所見二人仍大方合照。

談到分手內情，盈盈表示是經過深思熟慮的決定，大家和平理性地處理：「已經做咗呢個決定，唔想再一直隱瞞同講大話，分開咗一段時間，係今個月嘅事。（咩原因？）唔關第三者事，係兩個人之間嘅事，相處容易同住難，兩個唔同嘅人一齊生活，環境上好多轉變要去適應，過程中發覺最舒服嘅相處模式係做番朋友，係共同決定，依家係有傾有講嘅朋友關係。」問到有否挽救機會？她表示現階段不會，但未來很多變數。

否認做小三搶人男友

至於同居的單位，盈盈指雙方都已遷出，各自搬返屋企：「個地方問題會有方案去處理。（會賣？）睇定啲先。」問四年情無疾而終可感可惜，她口說沒有，但卻忍不住流淚，更一度中斷訪問，轉身用紙巾拭淚，整頓好情緒後再說：「呢幾年都開心，冇話唔捨得，感恩呢四年一齊扶持同成長，大家冇負面情緒，好感恩同幸運可以遇到佢。」對於有指激情戲是分手導火線？她說：「同工作唔太大關係，佢一直好支持我，多謝佢體諒同包容。（網友話你個醫生男友係搶番嚟？）係無稽之談，一笑置之。（係咪假分手轉地下情？）唔會，我講得好明確，冇隱瞞。」

人夫無辜受牽連

而張頴康對於馮盈盈分手一事感愕然：「早幾日佢去我屋企開派對，玩到凌晨12點走，我仲以為佢返屋企交人，當日都冇異樣。」對於有指他倆的激情戲導致對方分手，他大呼無辜：「大家拍呢場戲都唔享受，佢講過好多次可唔可以唔拍，我都唔想拍，怕另一半（太太）唔開心。」他坦言作為男性，明白未必接受到另一半拍情慾戲，亦會感到難受，同時他亦讚盈盈沒有因私事影響工作，非常專業。

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