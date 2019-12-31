半個月前分手　吳浩康開騷唱慘情歌難受

歌手吳浩康（Deep）在告別2019年前於麥花臣場館舉行演唱會，吸引不少歌迷到場支持，圈中好友泳兒、姜皓文、曾樂彤、李靖筠等都來捧場。而Deep亦以歌會歌迷，唱近30首歌，期間唱《38廿四》時更落台與觀眾握手，還跑到上「山腰」位與觀眾零距離接觸，有不少觀眾都趁機集郵，Deep亦來者不拒玩「圍集」，又跑上跑落，相當Enjoy，但因一首歌時間未走及到另一邊「山腰」觀眾，有人大叫「未握到」，Deep不好意思謂：「我對你唔住啦 ！」十分搞笑。

至於Deep唱到尾聲時都不忘多謝多年來助他事業的一班前同事及現任同事，更講到感觸眼紅紅：「想借今晚去多謝一班好人，呢班就係我一班英皇嘅舊同事，佢哋無論喺唱片公司同經理人公司嘅人，佢哋今日都喺到，就係我公司一代一代嘅人都支持我，所以，我都特登自掏腰包請佢哋嚟睇，多謝佢哋令我茁壯成長，我03年出道，經過高高低低。」之後他以結他自彈自唱《棋王》，亦有選唱張國榮的《怪我過份美麗》。

個唱順利完成，Deep接受訪問時都坦言鬆一口氣，因要演唱很多歌，開騷前都擔心自己表現：「今次我仲特登少說話，想個演唱會好睇啲，因為之前有同事講過我一講嘢就搞到冇氣氛，所以都係將弱項收埋。」講到一開場就選唱《討厭》，是否憑歌寄意？Deep坦言：「冇諗到咁複雜，歌單喺分手事件前已經排好，做騷唔會將私人感情放落去，不過確係喺綵排嘅時候要面對呢啲歌係幾難受嘅。」另外，他台上說到下一站是紅館，Deep表示其實入紙已入到2020年四月，但仍未排到，不過，他的團隊都會繼續入紙，希望可以達成願望。