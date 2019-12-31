《上流》入圍　奧巴馬公布最喜愛電影名單

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）每年年終都會公布該年最喜愛電影劇集名單。除了多部大獲好評的電影如《愛爾蘭人》（The Irishman）、《婚姻故事》（Marriage Story）、《小婦人》（Little Women）以及《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford V Ferrari）等之外，亞洲片如韓國名導奉侵昊執導的康城電影節得獎片《上流寄生族》、中國名導演賈樟柯的《江湖兒女》以及美籍華裔女導演王子逸的《別告訴她》（The Farewell）亞洲題材電影都有入圍。此外，名單中亦有奧巴馬與妻子米歇爾（Michelle Obama）一同製作的Netflix紀錄片《美國工廠》（American Factory）。而奧巴馬亦特別提及三齣劇集，就是劇《邋遢女郎》（Fleabag）、《不可置信》（Unbelievable） 及《保衛奇俠》（Watchmen），當中《邋》其中一就講到女主角Fleabag，竟對住奧巴馬的演講片段自慰。

另方面，《上流寄生族》將於來年推出黑白版本，並會於1月22日舉行的鹿特丹國際電影節中首映。暫時未知奉俊昊屆時會否出席。據知奉俊昊曾表示過自己一直都想拍黑白片不過沒有人肯投資。