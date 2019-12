曾主演過80年代賣座喜劇《杜絲先生》(Tootsie)荷里活著名女星泰妮嘉爾(Terri Garr)美國時間昨日早上被緊急送院。據知現年75歲的泰妮被傳是因為在寓所內中風而要送入院。她10年前患上多發性硬化症,而2006年她亦因腦動脈瘤而昏迷幾星期。之後她康復並復出演戲直至2011年退休。

泰妮從影以來演過140多部劇集及電影,活躍於七、八十年代。除了憑82年的《杜》而提名奧斯卡最佳女配角之外,她亦參演過多部著名電影包括《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind)、《媽咪先生》(Mr. Mom)以及《新科學怪人》(Young Frankenstein)等。