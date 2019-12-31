文青女神唔知醜　Chloe鑊鑊女追男

模特兒出身的蘇皓兒（Chloe）曾是少女組合As One成員，被封為「文青女神」的她深受宅男愛戴，但她自嘲中學生活平淡得很，校內並非亮眼一族，甚少男同學對她心心眼：「通常我鍾意啲學長比較多。」還自爆Puppy Love發生在中三、四，但只拍拖一個月便玩完：「佢都係學長，嗰時比較鍾意啲得意樣、Cute Cute哋嘅善良男仔。（佢點追你？）冇啊！係我追佢！」

外表文青，內裏則非常進擊，Chloe笑言每次拍拖都是主動追男仔：「因為佢哋唔會追我，我都唔知點解！我喺呢方面好遲鈍，咁啱幾次都係我追人。（出咩招數？）約吓食糖水、打波囉！」雖然大膽求愛，但坦承食過檸檬：「有！總之你約極佢都係當你朋友，咁你就知道冇機會囉！」小時候鍾情韓劇的她覺得很浪漫，但長大後覺得平淡相處已經好幸福，夢想婚禮亦是簡簡單單，故羨慕王敏奕與曾國祥在日本叢林行禮。

唔係發明星夢

想做就做的Chloe曾自行報名參加校花選舉，又將履歷寄往製作公司：「好唔知醜！」最後參加As One隊員選拔賽，但笑言不是發明星夢，只是喜歡演出，一直視內地女星周冬雨為女神：「好鍾意佢做戲，覺得佢好有內涵，又活潑生動，好吸引，我都希望有多啲唔同嘅嘗試。」

近兩年愛上打籃球，Chloe覺得這個群體活動玩得開心之餘，亦是個減壓好方法：「我唔開心就會係咁做運動，試過一星期游足五日水！」除了打波還愛打機，她直言夜晚有空便約埋網友打機，但近日懷疑被揭穿藝人身份：「有次佢無啦啦唱咗句《Candy Ball》出嚟，我就知佢知道咗！」

Profile

年齡：25歲

身高：1米66

嗜好：睇書、打機、打籃球

場地：Mini Hotel（銅鑼灣）