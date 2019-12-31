告別2019　《復仇者4》成今年全球票房之冠

2019年即將完結，又係時候派發成績表！漫威（Marvel）超級英雄晒冷大作《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers:Endgame）最終以27.97億美元勁爆票房成績成為今年全球最賣座電影！

除了《復》之外，今年亦有三部由超英漫畫改編的大作《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）與《The JOKER小丑》（Joker）都打入十大票房之列！而僅次於《復》排全年票房亞軍就是迪士尼經典動畫新拍的《獅子王》（The Lion King），影片大收16.56億美元！此外，另一部迪士尼動畫真人版《阿拉丁》（Aladdin）亦同樣大收旺場排第8位。至於上月才上映的迪士尼招牌動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）亦創下12.12億美元票房佳績！

而同樣是迪士尼的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars：The Rise of the Skywalker）亦遲來先上岸，上映未夠兩星期就以勁收7.04億美元取代國產動畫《哪吒之魔童降世》排全球十大最高票房第10位。至於《哪》就以49.19億人民幣票房力壓《流浪地球》而成為今年中國最高票房盟主！

2019年全球十大票房：

1.《復仇者聯盟4：終局之戰》27.97億美元

2.《獅子王》16.56億美元

3.《魔雪奇緣2》12.12億美元

4.《蜘蛛俠：決戰千里》11.31億美元

5.《Marvel隊長》11.28億美元

6.《反斗奇兵4》10.73億美元

7.《JOKER小丑》10.62億美元

8.《阿拉丁》10.5億美元

9.《狂野時速：雙雄聯盟》7.58億美元

10.《星球大戰：天行者崛起》7.04億美元