險釀高以翔翻版！台女星寒流落水遭船槳扑頭

台灣新節目《奇幻的旅程》由台灣型男郭彥均及擁「小張栢芝」封號嘅美胸女星徐瑋婷任主持，不過節目一出街就傳二人不和，除有指郭彥均唔畀女方說話表現機會外，早前眾人在日月潭出外景時，徐瑋婷因划立槳掉入水中，郭彥均卻未有第一時間伸出援手，差點釀成悲劇，險成變「高以翔出事」翻版！

二人於首集到日月潭出外景，台媒續稱該節目製作單位原本安排郭彥均做「划立槳下水」橋段，但拍攝當天寒流來襲又下雨，郭彥均臨時改變主意，不願配合下水，甚至向製作單位要求「加錢」，最後郭彥均改划獨木舟。拍攝途中徐瑋婷跌落水，郭彥均竟興奮的說：「Oh my God！沒想到節目開播第一集，徐瑋婷就犧牲了」等話語。另有指郭彥均故意划到徐掉水處，未有第一時間救人外，之後更用划槳扑徐瑋婷頭，險象環生！而呢段錄完後，郭就自顧自地划向岸邊，但徐已漂到遠處，最後靠造型師划天鵝船前往拯救，佢先至執番條命。

合媒向徐瑋婷求證此事，她坦言當天頗感錯愕，因站不穩而掉入水中5、6次，加上寒流來襲又冇做任何保暖措施，冷到全身發抖差啲死：「我在水中很久，全身發抖很冷，一直在想怎還沒人來救我！原本教練要我跟着他回去，但我那時已沒辦法再划了，抖到腳沒辦法站穩，保持不了平衡，一直掉入水中，全身發抖、無力，後來我就愈漂愈遠，最後是造型師帶助理踩天鵝船來救我的。」不過佢就強調郭彥均並唔係故意唔救佢。

至於郭彥均就否認一切指控，稱自己被冤枉，更直斥女方拍攝冇做足功課，對於臨時換徐瑋婷落水，郭彥均則表示當日感冒，而佢落水時旁邊有教練，自己則離徐一百多公尺遠。