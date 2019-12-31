首次出席電視頒獎禮　金東旭力壓丁海寅奪大獎

韓國《MBC演技大賞》昨晚舉行，曾拍賣座韓片《與神同行》的36歲男星金東旭，憑劇集《特別勞動監督官趙掌風》奪得月火特別企劃劇部門的「男子最優秀演技獎」，更力壓丁海寅、韓智敏及申世京等勇奪最高榮譽的「演技大獎」。

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金東旭於2002年以話題演員身份出道，2007年出演韓劇《咖啡王子》，是他首次拍劇，昨晚是第一次獲邀出席電視頒獎禮，他坦言得到大獎就似發夢一樣：「得到那麼光榮的獎項，也不知如何是好，我想將這份光榮獻給我的家人。」他坦言在拍攝時感到壓力很大，但就把作品視為自己最後一部作品，非常努力去拍攝，今後會成為用心、擁有好演技和謙虛的演員。

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《特》劇昨晚共獲得5個獎，金東旭的拍檔朴世榮獲得月火特別企劃劇部門的「女子優秀演技獎」，男星柳德煥及編劇金班迪則獲頒「配角獎」及「編劇獎」。

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至於合演《春夜》的丁海寅與韓智敏就分別奪得水木劇部門的「男子最優秀演技獎」及「女子最優秀演技獎」，申世京亦憑《新入史官丘海昤》獲得「女子最優秀演技獎」，其拍檔、ASTRO成員車銀優則奪得「男子優秀演技獎」，二人亦憑該劇獲得「觀眾票選最佳1分鐘情侶」，而《意外發現的一天》則成為「觀眾票選年度劇集」，三名主演SF9成員路雲、李在旭及金惠允則獲得「新人獎」，金惠允更同時奪得水木劇部門的「女子優秀演技獎」。

而男星柳秀榮昨晚憑劇集《悲傷時相愛》奪得周末劇部門的「男子優秀演技獎」時，談到上月離世的妻子朴河宣胞弟：「他是很純真的青年，我想和他分享這份得獎的喜悅。」