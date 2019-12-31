模範夫妻木下優樹菜與諧星藤本敏史離婚

32歲日本女模木下優樹菜與49歲搞笑組合成員藤本敏史2010年結婚，被視為「美女與野獸」的配搭，雖然兩人年紀相差17歲，但完全沒有代溝，並分別於2012年及2015年共誕下兩名女兒，女方婚後經常在網上晒幸福生活照，夫妻又經常一起上電視節目，一家4口過得幸福美滿，因而被日本網民選為模範夫妻。不過，這對幸福夫妻今天卻透過事務所宣布離婚，結束9年婚姻。

據日本傳媒報道，兩夫妻一年多前關係惡化，經常吵架，一年前已分居，並透過律師商談離婚及女兒撫養權問題，但強調離婚同恐嚇珍珠奶茶店事件無關。恐嚇事件源於木下優樹菜的姊姊原本在珍珠奶茶店打工，離職後呻未收到部份薪金，於是木下優樹菜以名人身分施壓，向珍珠奶茶店傳恐嚇內容的郵件，還聯同事務所封鎖消息，不過此事卻在網路瘋傳，藤本敏史的工作因此受到影響，夫妻合演的廣告被抽起，木下優樹菜亦要停止演藝工作自我反省。

藤本與優樹菜分別在公開信表示，因為雙方都在藝能界工作，夫妻聚少離多才導致離婚，離婚後兩名女兒的撫養權由木下擁有，但兩人作為父母，會一起養育女兒。