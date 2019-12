將迎戰明年奧運的本地泳壇女神歐鎧淳,與影星胡子彤拍拖三年,日前被爆轉軚暗撻本地女籃球員倪碧賢,啜爆親密照曝光。當日她僅靠社交網發文:「我與胡子彤已有共識地分開了一段時間,我們相信感情是二人的事,每段感情都是一個經歷和學習。謝謝大家關心。」回應事件。

事件爆發四天後,身在外地習訓的歐鎧淳在社交網上載新相,見她在水底中暢泳,笑容滿臉心情看來不錯,似乎已走出分手陰霾,以及積極迎接新事物來臨,她發文「2019 you’ve been great.2020 I have no idea why but I know you’ll be better.如果說這十年來做過的事,我已經搏盡 無悔了。只希望未來十年 天天進步 天天心花怒放,你話係咪呀哈姆太郎?!」