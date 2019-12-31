不滿自己身材！蔚雨芯仲要食埋收陰丸

「魔鬼胸」女神蔚雨芯（Rainky）年中孖友人合資百萬搞美容生意，她親身試服收陰丸改善經痛：「我要自己試咗冇問題先敢介紹畀人。」她承認投資了三個月已經有過百萬營業額，不單回本仲有錢賺。她笑說：「我個拍檔係1月1日生日，我覺得呢份係最後嘅生日禮物送畀佢。」

對於自己擁有魔鬼身材，但她卻未感滿意：「上鏡幾樣衰，因為我顴骨好高，加上我個膊又橫，好似好大隻！」她笑言18歲時得49kg，到21歲就肥到52、3kg，雖然她有做瑜伽、運動減肥，但磅數冇變，她坦白笑說：「以前太瘦削，點減都減唔番去以前磅數，因為脂肪變咗肌肉。」

她又不介意公開三圍數字：「我32、24、36，但我肥喺大髀、hip位，係條腰咁多年都冇變，以前我覺得自己屁股特別大好難睇，但朋友話我呢啲係歐美身材喎，其實我只係想上鏡瘦啲，唔好畀人感覺咁肥，我寧願唔要咁多肉。」

早前動筆簽約無綫做經理人的她，獲派很多綜藝性節目演出，她透露新一年將會接拍新劇，之前她亮相《經典50年》唱歌獲好評，她一直鍾意唱歌，但想有新靈感再唱，也希望未來有機會唱劇集歌，她說：「依家想專心等一個好角色先。」