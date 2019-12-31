Netflix公布最高點擊電影　阿當新作贏晒

2019年即將完結，Netflix公布今年美國最受歡迎電影及電視，結果竟然係有「爛片王」之稱的阿當桑迪拿（Adam Sandler）與珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）合演的《猜猜猜誰是兇手》（Murder Mystery）成為今年最多人點擊收看的Netflix電影！

《猜》自6月上架以來，首三日已有3,086多萬次點擊，亦成為Netflix史上最佳「開畫」周末數字。 而第二位就係本月才上架的Netflix原創電影《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground），該片由大導演米高比爾（Michael Bay）與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）首度合作。排第三位就是外購動畫《超人特工隊2》（The Incredibles 2）。此外，《愛爾蘭人》（The Irishman）及《美國殺人狂訪談錄》（Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile）等Netflix大熱電影都有入圍。相反，史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演大獲好評的《婚姻故事》（Marriage Story）卻十大不入！

至於電視方面，《怪奇物語3》（Stranger Things 3）成今年最高點擊錄Netflix劇集。