薛世恒爆陳法拉提出離婚：可能有日會返轉頭

藝人李麗珍、薛世恒、趙頌茹（阿Yu）等齊為ViuTV節目《一切從失婚開始》任嘉賓，組團到不同國家及地區了解當地婚姻文化，從而對婚姻價值觀有全新體會，期間眾人各自分享自身經歷及離婚原因。

趙頌茹聞前夫感驚恐

阿Yu於節目內剖白離婚心聲，曾與前夫周永恒遊玩東京的她，直言該段回憶不太好，更表示東京等同如不開心的地方，因家暴而離婚的她透露有段時間對前夫感到恐懼，只要看到與他相關的事情便十分驚恐，她說：「當時係好抑鬱，我曾經覺得以前生活好似地獄咁煎熬。」而育有兩名小孩的她表示當初離婚時，認為家醜不出外傳，至後來全世界都知道，反而令她鬆咗一口氣，更指離婚不單為了自己及女兒，亦是給前夫一個成長機會。

薛世恒從沒想過婚姻失敗

而薛世恒亦分享離婚經歷，婉轉指當初並不是自己主動提出離婚，至後來自己主動搬出，讓前妻陳法拉可以舒適地過自己生活，更感觸地指雖然無法與前妻長相廝守，但亦感激曾相遇過，坦言從沒有想過自己會經歷婚姻失敗，所以當時他選擇把自己「收埋一邊」，更指當初搬出時，仍對雙方關係抱有希望：「等於一個屋企人離家出走，你會唔會留番個空間畀佢返嚟？我覺得一定會。如果係我嘅話，無論係環境定係心入面，都會留番個位畀佢，可能有日佢會返轉頭呢！」

李麗珍視女如命

至於當年與前夫許愿認識了3個月便結婚的李麗珍，憶述曾無意間發現女兒在小學功課背後寫上為自己祈禱的願望：「希望媽媽不要為那麼多事情不開心，我會努力讀書，用心上課。」珍妹坦言女兒是自己人生中一個重要的支柱。