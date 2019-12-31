《天氣之子》奪2019日本電影票房冠軍

2019年日本電影票房排行榜公布，動畫大師新海誠執導的動畫《天氣之子》奪140.2億日圓（約10億港元）票房，成為2019年日本票房冠軍，同時超越外語片票房之冠迪士尼電影《阿拉丁》（Aladdin），該片收121.6億日圓（約8億6,770萬港元）票房。

新海誠前作《你的名字。》取得250.3億日圓票房（17億8,620萬日圓），成為日本電影史上票房排名第4位，新作《天氣之子》今年7月19日在日本上映，三天便吸引115.9萬人次捧場，票房收入超過16億日圓，上映34天票房突破100億日圓，是繼《你的名字。》後相隔三年再有作品突破百億日圓。

至於十大最賣座日本片，動畫佔6部，4部是真人電影，票房超過50億日圓（約3億5,680萬港元）有5部。真人電影以山崎賢人主演的《王者天下》成績最高，收57億3,000萬日圓（約4億890萬港元）。

2019年度日本電影票房排行榜

1.《天氣之子》 140億2,000萬日圓（約10億港元）

2.《名偵探柯南：紺青之拳》93億7,000萬日圓（約6億6,900萬港元）

3.《王者天下》57億3,000萬日圓（約4億890萬港元）

4.《One Piece: Stampede》55億3,000萬日圓（約3億9,460萬港元）

5.《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》50億1,000萬日圓（約3億5,750萬港元）

6.《假面酒店》46億4,000萬日圓（約3億3,110萬港元）

7.《龍珠超劇場版：布洛尼》40億日圓（約2億8,540萬港元）

8.《飛翔吧！埼玉》37億6,000萬日圓（約2億6,830萬港元）

9.《首相失憶了》36億日圓（約2億5,690萬港元）

10.《劇場版 精靈寶可夢 超夢的逆襲 EVOLUTION》29億8,000萬日圓（約2億1,266萬港元）