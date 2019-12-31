綾瀨遙紅白再食螺絲　Foorin打頭陣全場勁舞

日本NHK電視台年度大型音樂節目《第70屆紅白歌唱大賽》，今晚在當地舉行。明年將舉行東京奧運，節目開首先播出大會司儀櫻井翔、女星綾瀨遙及諧星內村光良現身剛揭幕的日本新國立競技場片段，回顧自1964年東京奧運起，每屆感人奧運片段，當中包括已引退的天后安室奈美惠前年在《紅白》演唱歌曲《HERO》的一幕，令不少網民表示懷念。

之後，三位司儀換上和服亮相，第三度任《紅白》司儀的綾瀨遙，雖然揚言今年不會再出錯，但她出場不久已頻頻口窒窒「食螺絲」。動畫大師新海誠愛女新津知世領軍的細路組合Foorin，為紅組打頭陣出場。他們先獲司儀祝賀昨日於《日本唱片大賞》成為史上最年輕大獎得主，接着演唱樂壇才子米津玄帥監製的人氣歌曲《Paprika》，而由外籍小朋友組成的Foorin Tema E拖着女歌手松田聖子出場，演唱英文版《Paprika》，台上歌手與台下觀眾都不約而同跟住一齊跳。

男歌手鄉裕美接力登場，演唱名曲《2億4千萬之瞳》，身旁有扮成運動員的舞蹈員為他伴舞，全程以一鏡過拍攝，場面熱鬧。代表紅組的女歌手aiko於觀眾席出場，她先祝賀同場今年與女星蒼井優結婚的諧星山里亮太，之後演唱其代表曲《花火》，尾聲時台上噴出2019變成2020的火花。