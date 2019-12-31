潘源良讚阿Sa演技飛躍　一Talk過慳錢免受罰

有「浪子詞人」之稱的潘源良不止是音樂人，亦是電影人，他睽違六年再次導演英皇電影《聖荷西謀殺案》，並欽點蔡卓妍（阿Sa）與內地男星佟大為演出，他坦言早已留意到兩人，一直很欣賞他們，今次終於得償所願合作：「阿Sa演出第一部電影《戀愛起義》嘅時候，我對佢已經好有印象，佢好識得喺鏡頭前表現自己。（今次覺得佢點？）進步好多！好聰明！近幾年佢擺脫少女味道，嘗試唔同角色同演繹方法，今次佢將幾段層次處理得好小心。至於佟大為有氣質又踏實，仲好肯演。佢係完全唔識廣東話，但將劇本入面要用廣東話表達嘅部分，喺拍攝前全部學識晒！」還感激兩人做足功課，令拍攝順利進行：「我哋喺外地拍，時間有限，郁啲都罰錢。佢哋好幫手，好少有錯誤要重頭嚟過。」他對兩人其中一幕衝突戲特別深刻，爭執、扭打及拉扯，演得十分到位。

不求獎項只望演員有回報

電影改編自一套於2009年問世且非常成功的舞台劇，潘源良坦言最難是將舞台劇變電影，雖然忠於原著但當中不乏驚喜，將舞台劇未能表達的部分在電影世界呈現出來。提到不少圈中人睇完試片後反應熱烈，認為在今屆金像獎呼聲甚高，他謙稱：「我冇諗，只係希望老闆、演員同工作人員得到最好回報。」

片中有不少對婚姻的看法，潘源良認同原著中所講的關係是「一方面可以是折磨，但同時可以是救贖」的說法，問到是否有所體會，他笑說：「我啱啱結婚冇耐咋！（依家好開心﹖）係。」對於前度李麗珍表示分手後曾抑鬱，他坦言不知情，問會否關心對方時只說：「相濡以沫不如相忘於江湖。」

場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店