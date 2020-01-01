范冰冰鋪路復出逐步嚟！

范冰冰於2018年因捲入逃稅風波後一度全面停工，直至同年10月親認逃稅後平息事件，並於去年動作多多逐步「浮面」，多方面「進擊」強勢回歸娛圈！

搞「復出宴」

去年4月，冰冰頻頻密會老闆及導演好友，精心籌備「復出宴」，大排筵席招待一班圈中人，包括導演馮小剛、張國立等一眾導演明星，為復出鋪路！

進軍美容界

除公開現身活動及演出眼鏡廣告外，她亦進軍 國際美容界，其創立自家美容品牌推出首款護膚品保濕面膜，她不但親自監督研發及生產，更擔任模特兒親身示範，並自逃稅風波後首開腔接受傳媒訪問為品牌造勢，反應不俗。

熱心行善

為善不甘後人的她，不但做義工探訪病童，更親自到西藏大昭寺為患病兒童祈福，卻在途中出現高山反應，導致鼻上要插喉吸氧，但她依然堅持完成行程。

赴美拍戲

電影事業方面，冰冰有份參演的荷里活大製作《355》雖然波折重重，曾屢傳被易角，以及有指被限制出境而採用替身代為拍攝等消息，但她終於在去年10月現身美國紐約及洛杉磯街頭粉碎傳聞，相信能順利開工。

獲頒大獎

身為時尚界女王的她，先於去年10月現身上海時裝周活動，並在大合照時站於中間位置盡顯地位，更於上月以神秘嘉賓身份現身內地時尚盛典活動，獲頒「年度公益人物」大獎。