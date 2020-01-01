微商重生點「膜」成金　范冰冰兩分鐘賺千萬

近年內地實施「限酬令」，藝人拍攝內地電影、電視劇與綜藝節目之酬金全部被Cut一大截，一線紅星均感「冇肉食」，寧願休息吓！近年，電商行業興起，直播帶貨更是每分每秒搵真銀，多位紅星趙薇、吳亦凡、鄭爽，甚至連前球星碧咸等都齊齊在網上開店，不少更與電商網紅一齊玩直播，拍住上吸金！

帶貨女王擁萬粉絲

早年事業暢旺的范冰冰，電影、電視及大量國際品牌代言工作，排住隊找她，身家億億聲，她更曾拋下「我就是豪門」之金句！可惜，自從「陰陽合同」事件，令她由天堂跌落地獄，被罰近9億元人民幣（約10億665萬港元），演藝工作受到嚴重影響，更與男友李晨甩拖，金錢、事業、愛情「三失」。不過，天無絕人之路，冰冰以另一方式重出江湖！一向被稱為「面膜狂人」的她，近年進駐「小紅書」當起美妝時尚博主，半年時間，累積了1,000萬粉絲，經她點名讚過的面膜都會銷量暴升，成為「帶貨女王」，創造絕佳商機！

與網紅合作谷銷情

既然擁有點「膜」成金之術，當然不能浪費，早前她更開創自家美妝品牌，利用多個網上平台作宣傳，收入相當可觀，為了進一步賺大錢，她更索性與內地網紅雪梨合作開直播賣面膜，兩人只做了4分鐘直播，所有貨品即沽清，進帳2,000萬人民幣（約2,237萬港元），平均1分鐘搵500萬人仔（約560萬港元），秒賺8萬人仔（約9萬港元），數字相當驚人！不少人更大讚冰冰具有生意頭腦，懂得找合適的網紅合作做直播帶貨，令雙方粉絲人數亦大幅飆升，除了沽清貨品，亦提高了自己的吸金能力，能找到如此強勁的搵銀途徑，看來冰冰的身家翻身有望！

「韋貴妃」張庭身家暴漲

除了冰冰靠微商重生，曾與她合作劇集《武則天》、飾演韋貴妃的台灣女星張庭，近年亦與藝人老公林瑞陽齊齊殺入「微商帝國」，推出自家護膚品，同樣成功殺出「錢」途，由於她與老公比冰冰更早開拓微商市場，身家已暴漲至328億元人民幣（約367億港元），林瑞陽前年更動用20億元人民幣（約22.3億港元）買下19層大樓送給張庭作生日禮物，更着太太不要再當演員，認為拍戲是浪費生命，笑言要每月發2.8億人民幣（約3.13億港元）「月薪」阻止老婆接戲。

P.S.「小紅書」是大陸網路購物和社交平台，用戶和名人可以分享產品評測和旅遊目的地介紹。而「帶貨」是指某個明星或時尚博主拿着某時尚單品，就能掀起熱潮。