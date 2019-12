歌手鄭俊弘(Fred)與何雁詩(Stephanie)2017年公開戀情後,爆出唔少負面新聞,不過佢哋都捱過咗仲愈嚟愈甜蜜,啱啱踏入2020年新嘅開始,佢哋就喺社交網公布喜訊,宣布佢哋結婚,互相扶持走出困局,真係恭喜晒!

Fred留言:「Husband to be! I’m very excited!(即將做老公,心情好緊張!)」而Stephanie就留言:「bride to be(即將做新娘)。」睇嚟佢哋都係影咗婚紗照,不過確實成婚日期就未公布。唔少圈中好友都有留言祝福同恭喜佢哋。

而鄭俊弘所屬的星夢唱片老闆何哲圖表示不知道兩人結婚:「如果結咗都會話我聽,我冇睇佢哋嘅IG,係咪開咩Party玩咋?佢哋成日開party,(Fred有冇講過結婚?)佢有講過呢1、2年囉,等我問下先。」