因為衰偷食而搞到要敗走美國嘅藝人黃心穎,上年年尾終於返咗香港,不過一直暱埋冇公開見人,雖然係咁,佢就喺社交網不斷發文保持存就感,先上載喺拉斯維加斯沙漠嘅彩色石陣晒巨胸及腹肌照後,踏入2020年又發功,上載一段文字:「Life is too short to worry about what others say or think about you. Have fun, drink your beers and give them something to talk about.(人生苦短唔需要擔心人哋點講你或者點睇你,做人最緊要開心,就當係畀啲話題人哋講吓)」睇嚟佢都係想趁住新一年來臨,要話畀大家知我唔會再理會之前「偷食事件」引發嘅負評言論,安心做番自己,唔通係預告佢即將復出幕前?