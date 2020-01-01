金南佶奪SBS演技大獎　秀智壓張娜拉贏視后

韓國《SBS演技大賞》與《KBS演技大賞》同於昨晚舉行。而在《SBS演技大賞》上，39歲男星金南佶憑收視突破20%的韓劇《熱血司祭》捧走最高榮譽的「演技大獎」，入行16年首度贏得演技大獎的金南佶致詞時說：「真心感謝！可以獲得這個大獎、站在這裏真的不容易，不知道該笑還是該哭，但獲得這麼多人的喜愛，真的很幸福！」該劇還勇奪「最優秀演技獎」、「新人獎」、「最佳配角」及「Wavve獎」，合共8獎成大贏家。

而去年曾與金南佶傳婚訊的38歲女星張娜拉，則與主持申東燁一起擔任司儀。張娜拉憑韓劇《VIP》獲得由電視劇導演評選出的「製作人獎」，演技獲得肯定的她，領獎時不禁爆喊。秀智憑《亡途覓雪》（Vagabond），撼羸張娜拉捧走迷你劇部門的「女子最優秀獎」，又與拍檔李昇基齊獲「最佳情侶獎」，李昇基亦捧走迷你劇部門的「男子最優秀獎」，《亡》劇則掃走「韓流文化獎」。

秀智上台領獎時表示：「心情非常緊張，因為有最出色的工作人員，在長時間裏努力不懈，堅持到最後，感謝導演讓我在劇中的角色有所成長，令我在拍攝現場獲益良多，亦感謝一樣辛勞的昇基Oppa，第二度合作，讓我可以信任與倚靠，我有很多不足，可以站在這裏讓我感到很慚愧，我認為這個獎是代工作人員領取，今後會更努力，成為更好演技的演員。」

此外，男星趙正錫憑《綠豆花》與《熱血司祭》的李荷妮分膺中編電視劇部門的「男女子最優秀獎」。