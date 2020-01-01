阿信＠五月天點解單身？工作人員大爆…

「亞洲第一天團」五月天跨越2019年，迎向2020，2019除夕他們先前往台北市政府的「臺北最High新年城-2020跨年晚會」演出，然後立刻趕回在桃園國際棒球場舉行的「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會，與現場2.5萬歌迷，以及線上歌迷迎接2020，環場紙花齊噴，近一分鐘的高空煙火，熱鬧聲迎向未來，相約唱到2060。

50年後繼續一起跨年

2019年出道20周年，對五月天是極具意義的一年，回歸初心，重溫「藍色三部曲」。石頭感性提及，很多人說跨年一定要去聽五月天，但其實是五月天沒有歌迷就不能跨年，瑪莎也感謝歌迷把這麼重要的跨年夜留給五月天，接着五人隨性地提前在10點就開始倒數跨年。而提到年少輕狂的脫軌經驗，《時光機》如期發行時，瑪莎、怪獸履行承諾裸奔，瑪莎解釋當時導演拿着攝錄機來找他們，他們就脫了，阿信接着表示：「所以五月天說擦槍走火，就會脫軌演出，說不定真的要唱到第一道曙光！」全場即歡聲雷動。冠佑許下新年願望，希望和歌迷10年後、20年後，甚至50年後，年年都要一起跨年，阿信笑說：「希望屆時大家對着百歲的老伯伯，還有興趣話當年。」

「因為錯過你」

此外，五月天送上音樂新年禮「藍色三部曲」第三部曲，《溫柔》再度力邀天后孫燕姿「溫柔」獻聲。拍攝MV當天，孫燕姿一當完首場嘉賓，就抱恙直奔片場拍攝，相當敬業。十分重視與五月天合作的她說：「很開心能再次跟五月天合作，他們的歌是人人青春、愛情的象徵。」提及愛情的象徵，孫燕姿也好奇主唱阿信的感情，驚問：「怎麼還單身？」工作人員妙答：「因為錯過你。」逗得天后笑不攏嘴。除了天后獻「聲」獻「影」，三部曲《溫》還有當年《心中無別人》的夏于喬回歸演出，紅髮胡安安亦特地從美國飛回台助陣。

夏于喬再度「挺肚」演出

相隔多年再次與五月天合作，在《溫》MV裏，飾演孕婦的夏于喬，和寶寶一起聽着「藍色三部曲」，在歷經生死之際，透過五月天的音樂，延續生命，孕育下一代，難度更大的是，夏于喬為了五月天再度「挺肚」演出，她得穿着重達8斤的矽膠「孕肚」，瘦弱的她一度挺不住，不時要拿下「孕肚」休息，「負重」演出超過2天。而另一位讓人印象鮮明的紅髮胡安安，則是貫串「藍色三部曲」的精神主軸，她的存在就像歌迷一樣陪伴五月天的青澀歲月，五月天感謝胡安安大力力挺，而過足戲癮的她，笑說：「這次從頭尾都以紅髮look出現，希望未來以別的look現身與大家見面。」MV在2020第一天首播。