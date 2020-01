韓團FT Island與CNBLUE的師弟樂隊N.Flying上月29日在澳門百老匯舞台舉行《2019 N.Flying LIVE 'UP ALL NIGHT' IN MACAU》澳門站演唱會,是他們首次在澳門開騷,四位成員在兩小時多的演唱會中,獻唱超過20首歌曲,又彈又唱,非常落力。

N.Flying以《UP ALL NIGHT》一曲揭開序幕,並緊接唱出《R U Ready?》及去年初專輯《Spring Memories》的收錄作品《Preview》,成員之後正式向觀眾打招呼,成員李承協、車勳、金宰鉉及柳會勝逐一作自我介紹,更向大家說:「Nice to see you again」,惹來全場尖叫。

四子除為粉絲送上《Lovefool》、《Spring Memories》等專輯主打作及未正式推出的作品《Starlight》外,更用中文獻唱樂隊Beyond的名曲《真的愛你》,發音不俗,令樂迷十分驚喜。