情侶檔上歌謠祭　泫雅咀E'Dawn慶新年

韓國年末歌謠活動《MBC歌謠大祭典》昨晚舉行，性感女歌手泫雅與男友E'Dawn分別唱出《FLOWER SHOWER》及《MONEY》，他們又以情侶檔合作演出，乘着鐵籠現身的二人大跳貼身舞，E'Dawn最後接住跳起的泫雅，抱住泫雅做出高難度動作，不少網民大讚二人十分合拍，希望之後也能再看到兩人一起演出。

而泫雅在踏入2020年後，在Instagram上載與E'Dawn互相講「新年快樂」的片段，泫雅冧爆錫E'Dawn的面珠，之後又同E'Dawn咀嘴，相當甜蜜。

此外，限定男團Wanna One出身的男歌手金在煥昨晚亦有參加《MBC歌謠大祭典》，他獲安排在位於蠶室的戶外舞台演出，當鏡頭影到金在煥時，現場卻一直沒有播放音樂，而他原定唱出《The Time I Need》及《NUNA》兩首歌，但工作人員之後只播出了《NUNA》的音樂，金在煥及伴舞亦露出愕然的表情，他最後便走到延伸台完成《NUNA》的演出。其後主持張聖圭為放送事故道歉：「與蠶室中心連接的過程中有不流暢的部分，為大家造成不便很抱歉。」