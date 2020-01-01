HotCha合體難！張紋嘉不知何時能找數

HotCha成員張紋嘉（Crystal）和黎美言（Winkie）難得聚頭出席活動，尚欠張惠雅（Regen），問到幾時再合體，她們表示其實有一首歌要拍MV，但三人口體一直未就到檔期：「首歌係2018年10周年演唱會推出，但未拍，Fans都係咁追我哋找數。（因Regen成日去旅行唔喺香港？）唔關佢事，係大家個期都難夾。」Winkie謂：「以前成日見就唔知對方可貴！」問到今年HotCha可會開騷？兩人覺得機會比較微，因現今社會狀況，開騷比較難，亦會擔心嘅。

另外，Crystal與好友鄧穎芝繼之前合資賣大閘蟹後，接着的農曆年即應節轉賣盆菜，Crystal謂：「我哋主力做時令嘢，因為我未係好熟做飲食，都係邊做邊學。」然而Crystal稱上次賣大閘蟹都成功賺6位數字。

問到Winkie在平安夜，於社交網上分享一張在酒店房放滿心形氣球的照片，不少人留言恭喜她，問到是否和男友喜事近？她笑說：「仲未係，雖然我成日有暗示，但一路佢都冇表示，連戒指都冇。」講到何雁詩和鄭俊弘於大除夕搶晒婚照宣布喜訊，她們稱有看到，替兩人開心。