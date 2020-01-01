任賢齊為父母搞專場　阿爸點解只畀90分？

藝人任賢齊除夕到父親家鄉武漢舉行兩場《齊跡2019世界巡迴演唱會》，跟歌迷一起倒數迎2020。此行小齊父母專程往捧場，已經88歲的任爸曾對小齊說，可能是最後一次回家，小齊聽後大為感慨，故為盡孝道讓爸媽開心，開工前陪父母遊武漢東湖散步和參觀博物館，倒數演唱會後，累得九秒九就倒頭大睡。小齊爸爸是武漢人，之後遷往台灣落地生根，1997年才第一次帶小齊回武漢探親，鄉下親友之前一直與爸爸聯絡不上，還以為他打仗時已經離世，並為他立了牌位，放進了祠堂，待他再次回老家後，親友才知道他還在世上，故今次到武漢，親友都到酒店拜訪，以免老人家長途跋涉坐車。

讓爸媽體驗舞台升降台

小齊演唱會綵排時亦特別為爸媽開了一個「專場」，又刻意安排爸媽走上舞台的升降台，讓他們感受一下台下升上來的感覺，任媽開心得像小孩子，升上來的時侯還裝着跟觀眾揮手。問到對小齊這個兒子滿意嗎？任爸說：「小齊很孝順我們。有空時他都會回來台灣看我們，他有空就會回家，所以也不會很掛念他，他照顧好自己就可以。（給他多少分？）九十分，欠個十分是因為人無十全十美。」這次武漢演唱會，小齊請了九孔、阿牛來當嘉賓，三人一同跟現場觀眾倒數迎新年，阿牛在台上說十分感謝小齊，因為小齊之前到大馬開個唱，請了他當嘉賓，很多人記起他，並且有人邀請他2020年開個人的演唱會。

歌迷求婚獲全場祝福

此外，演唱會點唱環節上，有歌迷更即席請小齊當証婚人，見証他求婚，一對新人獲全場祝福，讓大家十分感動。倒數演唱會唱到凌晨一點多，小齊在台上突然肚餓，隨性就坐下來吃他最愛的武漢豆皮，十分搞笑，逗得觀眾也很開心。台上小齊也有跟大家分享97年第一次跟爸爸回鄉，那時武漢還是剛發展，表弟帶他坐叫「麻木」的三輪車回家，坐完之後，他真的被震到整個人也麻木。今年再回來武漢演出，發覺武漢發展變到他差點認不出來。