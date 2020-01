天后容祖兒今日喺網上晒去醫院探好友翁瑋盈嘅元旦B女嘅相,祖兒留言:「一個BB生左(咗)個BB,感覺好得意,願SKYLAR快高長大,爸爸媽媽為妳驕傲,MAY YOUR COFFEE BE STRONG,AND HER NAPS BE LONG,2020年第一個出世嘅BB,零時零分起歌。」

呢位翁瑋盈係一位音樂人,曾為電影《志明與春嬌》配樂,而且同祖兒合作無間,喺去年祖兒嘅演唱會擔任樂手,而且亦同唔少歌手合作過。