舊年黑氣纏身！黎諾懿鼠年新春開運

藝人黎諾懿2019年認真黑仔，接連受拍檔李佳芯、黃心穎所累，為求鼠年事業順利，他特向傅師指點運程，他說：「師傅話我鼠年運程不俗，因為係水年，我利水，有金又有水，我會好好把握。」今年他與薛家燕主持20集的《新春開運王》打響頭炮，將於大年初一播出，務求去除黑仔命運。

黎諾懿憑劇集《BB來了》大受歡迎，原已鐵定原班人馬開拍續集，可惜拍檔李佳芯因網上言論惹禍，遭到無綫雪藏，因此被換角，原本男主角依然是他，但該劇是與李佳芯一齊創造，在觀眾心目中留下深刻印象的螢幕夫妻形象，互相付出先至有火花，所以要與李佳芯共存亡，寧願婉拒公司提議，最後無綫改用馬國明與岑麗香搭檔。

至於他主持的節目《懿想得到》收視獲得好成績，僅次於李家鼎的《阿爺廚房》，為此節目，黎諾懿盡心盡力，大打友情牌，請到老友鄭伊健做第一集嘉賓，又有與好拍檔李佳芯真情剖白等，但此節目播出過程也有驚無險，因為其中一環節有黃心穎，當時黃心穎涉及安心偷食事件，連帶節目受影響，臨急之下找到好兄弟楊明頂替黃心穎到馬來西亞重新拍攝。

雖然諸事不順，幸好在無綫的頒獎禮中，他憑《懿想得到》獲提名最佳節目主持獎項，又有電視劇《街坊財神》提名視帝，笑言獲兩項提名已有交代。