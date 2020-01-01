叱咤：方皓玟連奪兩個「我最喜愛」獎

《叱咤頒獎禮》頒到「我最喜愛」獎項，「我最喜愛的男歌手」得獎係周國賢，但因為佢唔喺香港，所以會寄個獎畀佢。而「我最喜愛的女歌手」同「我最喜愛的組合」就係直播頒獎，畫面直播頒獎片段，DJ表示兩個獎嘅得主依家食緊私房菜，所以就親身去頒獎，宣布組合得主係RubberBand，但成員阿正缺席。

而女歌手得主係方皓玟，佢表示：「多謝所有投我一票嘅樂迷，2019年對我哋都係大挑戰，無論係生活同創作上，大家都唔知香港嘅前景會點，但提醒自己要勇敢向前踏出每一步，先對得住當初創作嘅初心。」佢又多謝一起合作嘅音樂人，走過好多高低：「我依家腦袋一片空白，2019年過去，希望2020年大家平安快樂，自己可以無畏無懼，唱作同寫想寫嘅嘢。」

之後頒埋「我最喜愛的歌曲大獎」，由方皓玟嘅《人話》奪得，佢話：「呢個獎好有重量。」連奪兩個獎嘅佢話唔知講咩好：「創作人特點係質疑自己作品好唔好，但多謝大家投我一票，呢一票好珍貴，畀我好大肯定，令我有力量向前行同寫歌，新一年會做更好自己。」另外，「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」由鄭秀文嘅《我們都是這樣長大的》奪得。