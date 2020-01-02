【閨蜜睡房】陳健安走過黑暗多謝Hater

On仔由組合C AllStar到單飛，脫離Comfort Zone頭兩個月，狠下心腸不與隊員聯絡，該段時候感覺「酸酸哋」，轉眼單飛近兩年，經歷過的艱難時刻呈現在首張個人專輯《本原》中，早前他接受東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》訪問，與主持人李文珊（Sherman）分享《本原》的意。

自覺仲有青春

他說：「呢個字係希臘哲學用語，指事物嘅開端同本質，我就攞咗呢兩個意思，代表陳健安嘅單飛路開始同本質，專輯裏面呈現出青春、永恒、欲望、錯愛和失去，我覺得自己青春㗎！我唔識驚向前衝，唔會顧忌太多，想做就去做。」

他重提早年因為踢波激動狂嗌，喉嚨長出息肉導致失聲一事，當時內心出現魔鬼與天使的聲音：「魔鬼話：『你失聲喎！唔好再唱歌啦！』跟住天使話：『你咁唔開心，因為你太鍾意唱歌，好重視呢個聲帶。』最後天使贏咗！」他用意志克服12日的吞針痛苦療程，難關過後，不喜歡他的人卻出現：「每一個Hater（憎你嘅人）出現，代表有啲嘢清晰咗，清楚投射咗出嚟。我記得拍《煉獄健身室》MV時，Hater話：『唱好歌先啦！除乜嘢衫呀！』唔係好大件事啫。（依家想同你最憎嘅人講乜？）多謝晒。」

四子一同較量

又說外界經常將他與釗峰作比較，他笑言應該等Jase和King出新歌：「四個一齊比較，咁就正囉！百花齊放。」他還透露C AllStar中誰跟他最老友，想知道星期五、六、日記得收睇《閨蜜睡房》了！