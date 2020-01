東方日報C1：鄭俊弘娶何雁詩元旦搶閘報喜

歌手鄭俊弘與何雁詩有情人終成眷屬!兩人在元旦公開溫馨婚照,成為2020年首對宣布婚訊的藝人,婚宴暫定於年底海外舉行。兩人由拍拖初期因公開戀情賠上事業、名聲,阿詩更經歷抑鬱病發,仍攜手走過低谷,難怪自稱非情侶身份咁簡單。

現年36歲的鄭俊弘(Fred)與27歲的何雁詩(阿詩)拍拖兩年半後,前晚剛踏入元旦之際宣布結婚喜訊,分別在社交網上載結婚相!穿上低胸喱士婚紗的阿詩,在斜陽映照下依偎在西裝骨骨的Fred懷中,含羞的她除了鑽石耳環搶鏡外,其無名指還戴上巨型鑽戒,不過頭貼頭的情深款款模樣則比鑽飾更閃更爆!Fred留言:「Husband to be!I'm very excited!(即將做老公,心情好興奮!)」阿詩則夫唱婦隨說:「2020 bride to be(即將做新娘)。」並加上3個心心圖案。不少圈中朋友齊齊送祝福。

守承諾 40歲前做老襯

一對甜蜜準新人昨日接受訪問時表示多謝大家的祝福,又分享心底話:「在拍拖這兩年半間,我們學會如何尊重和體諒對方,感恩能一直風雨同行、互相扶持。我們除了是情侶外,亦是最好的朋友,實在很期待展開人生新一頁共諧連理。」至於可會在港補辦喜宴則在商議中。

Fred為表對阿詩有百分百誠意,在求婚前率先問准「未來外父」,其後炮製一次驚喜求婚之旅,還安排了朋友與家人秘密現身,令阿詩感動又驚喜。其實Fred向阿詩求婚早已有迹可尋,去年11月舉行歌迷慶生會時,他坦言已有結婚計劃,希望40歲前娶阿詩過門;至於聖誕節期間,他雖然要出埠工作,但講到明如何頻撲也會趕返港陪女友度佳節,可見錫阿詩錫到燶。

爆三角戀 雙雙被雪藏

「雁鄭戀」如今修成正果,但兩年半的情路其實相當崎嶇!當年兩人成為星夢唱片歌手後頗受力捧,合拍旅遊節目《這個冬天不太冷》而撻着,但Fred被爆背着相戀三年的未婚妻戀上阿詩,在「劈腿」的沉重輿論壓力下,兩人事業與形象近乎毁於一旦,加上不避忌高調晒愛,即時被公司掟入「雪櫃」,期間還傳出阿詩抑鬱病發,曾醉酒自殺入院,左手更縫了七至八針。

坎坷過後,Fred「被雪」五個月獲放生再受重視,但阿詩卻等足兩年才有新歌《包庇》推出,以為兩人終於雙雙回復正軌,但去年她突然宣告離開合作五年的星夢,並打算自資出碟。豈料在人生路上,今年除了音樂事業重新出發外,她還多了一個鄭太的身份。

