東方日報C1：鄭俊弘娶何雁詩元旦搶閘報喜

歌手鄭俊弘與何雁詩有情人終成眷屬！兩人在元旦公開溫馨婚照，成為2020年首對宣布婚訊的藝人，婚宴暫定於年底海外舉行。兩人由拍拖初期因公開戀情賠上事業、名聲，阿詩更經歷抑鬱病發，仍攜手走過低谷，難怪自稱非情侶身份咁簡單。

現年36歲的鄭俊弘（Fred）與27歲的何雁詩（阿詩）拍拖兩年半後，前晚剛踏入元旦之際宣布結婚喜訊，分別在社交網上載結婚相！穿上低胸喱士婚紗的阿詩，在斜陽映照下依偎在西裝骨骨的Fred懷中，含羞的她除了鑽石耳環搶鏡外，其無名指還戴上巨型鑽戒，不過頭貼頭的情深款款模樣則比鑽飾更閃更爆！Fred留言：「Husband to be！I'm very excited！（即將做老公，心情好興奮！）」阿詩則夫唱婦隨說：「2020 bride to be（即將做新娘）。」並加上3個心心圖案。不少圈中朋友齊齊送祝福。

守承諾 40歲前做老襯

一對甜蜜準新人昨日接受訪問時表示多謝大家的祝福，又分享心底話：「在拍拖這兩年半間，我們學會如何尊重和體諒對方，感恩能一直風雨同行、互相扶持。我們除了是情侶外，亦是最好的朋友，實在很期待展開人生新一頁共諧連理。」至於可會在港補辦喜宴則在商議中。

Fred為表對阿詩有百分百誠意，在求婚前率先問准「未來外父」，其後炮製一次驚喜求婚之旅，還安排了朋友與家人秘密現身，令阿詩感動又驚喜。其實Fred向阿詩求婚早已有迹可尋，去年11月舉行歌迷慶生會時，他坦言已有結婚計劃，希望40歲前娶阿詩過門；至於聖誕節期間，他雖然要出埠工作，但講到明如何頻撲也會趕返港陪女友度佳節，可見錫阿詩錫到燶。

爆三角戀 雙雙被雪藏

「雁鄭戀」如今修成正果，但兩年半的情路其實相當崎嶇！當年兩人成為星夢唱片歌手後頗受力捧，合拍旅遊節目《這個冬天不太冷》而撻着，但Fred被爆背着相戀三年的未婚妻戀上阿詩，在「劈腿」的沉重輿論壓力下，兩人事業與形象近乎毁於一旦，加上不避忌高調晒愛，即時被公司掟入「雪櫃」，期間還傳出阿詩抑鬱病發，曾醉酒自殺入院，左手更縫了七至八針。

坎坷過後，Fred「被雪」五個月獲放生再受重視，但阿詩卻等足兩年才有新歌《包庇》推出，以為兩人終於雙雙回復正軌，但去年她突然宣告離開合作五年的星夢，並打算自資出碟。豈料在人生路上，今年除了音樂事業重新出發外，她還多了一個鄭太的身份。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：