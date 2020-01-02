粉絲一大訴求　李紫昕計劃開騷

兒歌天后李紫昕（Purple）早前在商場舉辦歌迷聚會，她笑說每次歌迷聚會都獲不少贊助禮物，自己都會大派禮物，讓有份參與的歌迷滿載而歸，聚會上，她例必會有切蛋糕環節，今年的蛋糕更是特別設計，蛋糕上有很多不同類型的糖果，小朋友都會爭相上台拿糖果，場面熱鬧又搞笑。

Purple認為2019年是豐收年，她說：「演出音樂劇《國王與我》和《仙樂飄飄處處聞》外，又獲得到VIP音樂榜頒獎禮頒發最佳跨界藝人金獎，又有很多新嘗試，例如成為音樂劇課程總監，學生大多是小學及幼稚園生，又首次開設成人歌唱班，好似今次聚會都有部份學員上台獻唱。」踏入2020年，Purple有很多大計，三月會重演《國王與我》音樂劇，八月則會有新的音樂劇，她亦有意舉辦個人迷你演唱會，原來早前她上了《流行經典50年》獻唱後，不少樂迷都希望她會搞演唱會之故。Purple說：「其實一直都係時間問題，因為一年都起碼會演出兩個音樂劇，很多時候都冇時間再搞演唱會，不過很多粉絲都好渴望聽我唱歌，所以今年可能會攝時間舉辦Mini concert，同Fans距離近啲，大家又開心啲。」