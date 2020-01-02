《美國隊長》女星刺死68歲母親被捕

於2011年漫威超級英雄電影《美國隊長：復仇者先鋒》（Captain America: The First Avenger）中飾演過場角色「Stark Girl」的38歲美國女星Mollie Fitzgerald，涉嫌上年12月20日於堪薩斯州，將68歲母親Patricia 'Tee' Fitzgerald在其寓所用刀刺死。

Mollie周二以謀殺罪名被捕，囚於約翰遜縣監獄，保釋金額定為50萬美元（約390萬港元），將於今日首次上庭。當局未能說明行兇動機。

警方當初收到持械暴力事件的報案，趕到Patricia寓所時她已當場死亡，Mollie亦在現場，身上有輕傷，被帶到醫院治理。Patricia的兄長Gary Hunziker表示：「我哋好震驚，無論實情係點都唔重要，我係冇咗個妹妹。」

Mollie多於電影演出小角色，她除參演《美國隊長》外亦擔任該片導演Joe Johnson的助理，其後再參演Joe Johnson執導的2014年電影《The Lawful Truth》。Mollie亦曾執導、編寫與監製2017年短片《The Creeps》。