疑濱崎步B仔經手人留言：珍惜自己重視的人

現年41歲的日本平成天后濱崎步，今日凌晨在收費歌迷網站驚爆榮升媽咪，去年11月為圈外人男友誕下男嬰後，震驚藝能界。坐月一個月的她火速修身，以弗爆狀態演出去年除夕舉行的倒數騷。

無意再婚的步姐，未有公布B仔經手人身份，但去年與她傳出母子戀的緋聞的20歲小鮮肉舞蹈員荒木駿平，今日凌晨亦更新Instagram，上載星星的圖片，雖然他沒有提及步姐的名字，但就留言話：「2019年，這一年是至今度過的時間與將來的人生中，最重要而珍重的一年。」對於未來又表示：「2020年，比起自己會更珍惜及守護自己重視的人相處的時間及地方，抱着責任感而行動。因為無論任何時間也會有支持自己的人，2020年也會照着自己的所想而坦率地生活下去。」

而網民於步姐的社交網，落力尋找她去年大肚的蛛絲馬跡。去年5月至8月，當時已懷有身孕的她，曾舉行《TROUBLE TOUR 2019-2020 A -misunderstood-》巡迴演唱會，騷上依然又唱又跳。去年6月，她上載依然穿上斗零踭鞋相片。而去年10月臨盆在即的她，穿上鬆大衛衣掩肚與男性好友浸足浴的相片，保密功夫做到足，難怪令歌迷及網民沒有發現她大肚。