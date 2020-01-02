去年8月否認拍拖　36歲金希澈認戀23歲Momo

韓團Super Junior（SJ）的36歲成員金希澈於去年8月與女團TWICE的23歲日本成員Momo（平井桃）被爆戀情，當時有韓媒報道指二人於2017年透過綜藝節目結緣，之後變得熟絡，並發展為情侶，更已秘戀兩年，但TWICE所屬的JYP事務所與SJ所屬的SJ Label事務所當時否認戀情，指二人只是關係親近的前後輩。

不過，希澈今日透過事務所大方認戀Momo，搶閘成為今年韓國演藝界的首對明星戀人，他表示與Momo由親近的前後輩關係，因互有好近，至最近發展為情侶，今次是希澈出道15年來首次公開承認戀情，至於Momo隨後亦透過事務所認愛。

有網民估計二人可能是被傳媒拍得約會照片斷正，才會急於公開戀情。其實早於去年便曾有網民發文指希澈被目睹到訪Momo的家鄉京都，當時任職京都某居酒屋的兼職生發文稱見到二人到訪店內。而希澈曾在TWICE出道時自爆是Momo粉絲，Momo亦曾參演希澈與閔庚勛的《Sweet Dream》MV。