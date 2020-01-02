王菲李亞鵬周迅合體　新年都要「一家親」

剛踏入2020年，多對圈中情侶紛紛對外宣布婚訊，粉紅泡泡充斥成個娛樂圈，不過1月1日精彩事仲未完，尋晚天后王菲忽然與前夫李亞鵬、兩位愛女竇靖童、李嫣及李亞鵬前女友、竇靖童忘年閨蜜周迅合體，呢個「一家親」組合同樣震撼網友心！原來昨日係大陸出名嘅「霹靂天使新年派對」進行公益慈善義演，今次更係李亞鵬旗下嘅「嫣然天使基金」攜手合辦，成北京第一場慈善Disco Party，唔怪得咁齊人啦！

派對中，雖然未有見到王菲、李亞鵬同周迅三人合照，不過就見到王菲同竇靖童、李嫣黐到實，同時又見到有人拉住李亞鵬同竇靖童合照，轉頭又見到有人同周迅合照，加上樂隊出場演奏時，竇靖童被拍得肉緊攬攬李嫣，而阿媽王菲就High爆踎地狂跟音樂揈頭跳舞，拎到咪再隨口高歌幾句，睇嚟大家都玩得又Free又Enjoy。

有份出席嘅網友更爆料，指今次慈善派對有一項拍賣環節，當中王菲義賣專輯，拍賣過程佢就同李亞鵬興奮互動，最終專輯以15萬人民幣（約16萬港幣）成交，出錢嗰位慈善家更係竇靖童添，搞到個Party忽然又Warm晒，Disco P突然變親子派對，真係令人有啲招架唔住添～