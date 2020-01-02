【娛場】文生哥哥慨嘆香港細路冇童年

提起伍文生這個名字，不少90後都會想起兒時看《閃電傳真機》和《至Net小人類》的點滴！那位經常跳跳紮的文生哥哥，現已47歲的他仍像廿歲小子的模樣，但是心境卻成熟多了，現在他更是三位小朋友的爸爸，離開無綫電視十年，現已轉行做外賣店老闆！

做兒童節目主持得着大

在無綫十多年間，文生最讓人深刻的必定是與譚玉瑛、李天翔、鄧健泓等人一起主持兒童節目，《芝士學堂》中的「吱吱鼠」形象更成為他外賣店的招牌。文生表示做主持的得着很大，很多客人都慕名而來，他說：「好多以前睇兒童節目，依家大咗出嚟做嘢會突登嚟幫襯我，突登嚟見文生哥哥！」

當初入訓練班，文生都有成為大明星的夢想，但回顧13年的演藝生涯，天生童顏的他角色被定型，不易遇到主要角色，由入行到差不多離開TVB時，他都依然飾演學生，他自嘲說：「你搵我唔通做大醫生、大律師咩？都係搵我做大學生，或者做吓人哋細佬。」加上自己本身都喜歡小朋友，文生早已認清自己更適合在兒童節目發展。

在從前，小朋友暑假最期待的，一定要數到《兒歌金曲頒獎典禮》，當時的頒獎禮必定巨星雲集，文生說：「以前好多紅嘅歌手都會唱兒歌，陳奕迅、謝霆鋒、Twins全部都有唱兒歌，我哋自己都派到冇晒飛。」現時兒童節目在電視台的規模縮水，小朋友放學都不會趕着回家看兒童節目，更不用說現在有甚麼知名的兒童節目主持，文生亦感到很唏噓：「以前嘅兒童節目做好多功夫，都係為小朋友，我哋最鍾意《空中暢遊》，未搭過飛機嘅小朋友可以喺香港上空兜一轉，依家嘅小朋友搭飛機容乜易！」

豁達人生洗廁所都唔介意

離開娛樂圈，文生遇上了對的人，在外母介紹下，文生遇上了太太。二人婚後便移民到澳洲，人生路不熟，總有不安的時候，但他卻非常吃得開，除了繼續當司儀工作外，他又去當裝修、除草等工作。問到工作能否適應？他很隨意說了一句：「我覺得喺外國生活嘅時候就係做呢啲，其實Ok吖！」澳洲生活的五年間，太太誕下三個小朋友，之後在外父建議下回流香港和開始他的餐飲生意。現時外賣店生意穩定，回想剛起步時，抹枱、送餐，甚至洗廁所，他都親力親為，他形容餐飲是另一個舞台，有人認得他時，並不尷尬更表示：「做演員都係想人睇到認到，你做咗十年冇人認到冇意思！」

在文生看來，沒有放不下的事，無論在演藝圈發展平平，或是現時社會狀況而導致其外賣店的兩間特許經營店倒閉，他都非常看得開。想了解文生哥哥的豁達人生，請即收看《娛場》！