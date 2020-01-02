又摸又錫兩靚女　劉錫賢寧願跳樓：仲舒服

藝人劉錫賢、新人沈悅及彭詩然為新戲《食人狂魔》首日開戲，飾演鹹濕老闆的劉錫賢，性騷擾兩位女下屬，正當所有人都羨慕劉錫賢可左擁右抱之際，他卻大呻怕怕：「最怕拍呢啲戲，叫我拍打戲好過，寧願喺2樓跳落嚟仲舒服。（幾大尺度？）又摸又錫詩然上半身，只限膊頭以上，好困難㗎真係，呢啲叫曹查理做就專業啲，夾埋都NG咗10次，要一Shot直落。」記者笑問有享受過程？他搖頭笑說：「唔享受！係咁要就機位。（有報定案？）一早就同隻乸講咗，今次我會做色魔，仲影咗詩然相畀佢過目，話我艷福無邊，叫我慢慢享受！（返去要跪玻璃？）唔知喎，今晚先算，哈哈！」

問到劉錫賢對新人的評價？他大讚兩名新人好聰明、又配合，不過就比較緊張。身穿緊身Tube Dress的詩然就話拍處女作好開心：「賢哥都教咗我好多嘢，係緊張咗啲，但都係做角色。」劉錫賢續話對方唔尷尬好犀利又好Open。至於着橫間衫的沈悅就話：「未拍到性騷擾戲未知感覺，自己都豁出去。」講到劉錫賢一箭雙雕，同一時間奪去兩女的「第一次」，他聞言即大笑話：「要澄清，係第一次摸同錫咋！」