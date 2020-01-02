方紹聰冇份？鄭世豪爆陳偉琪唔止收一次花

「細龍生」鄭世豪及「細龍太」陳偉琪（Vicky）到電台受訪，Vicky笑言要被迫來陪世豪：「因為我哋啱啱收廠，我覺得佢首《等得太久》好聽，所以做完嘢佢叫我嚟支持，做助手幫佢拍片，我哋喺戲外ok嘅，係佢fans。（咁戲內幾時ok？）拭目以待，依家開始有少少愛，日對夜對。」她又突然自爆好嬲：「佢呢首MV冇搵我拍，嬲咗一陣。」世豪即笑言：「因為日對夜對呢個死肥婆對到悶，其實因為呢個MV唔啱佢拍，周梓盈（《愛．回家之開心速遞》的「垃圾清」）楚楚可憐，講個女士得唔到愛。」

Vicky即笑言：「同我真實一樣呀！」世豪即踢爆：「你明明之前先收咗99枝玫塊花！」記者即追問是誰送花？Vicky笑言：「唔係嗰個人（指方紹聰），係圈外人送，識咗好耐。（追咗你好耐？）都係。」世豪又笑言：「嗰日見到佢收到玫塊花仲以為係劇情，點知明查暗訪之後原來係有人送，見佢好開心，見佢收過兩次花，一次生日同上次。」問到Vicky與送花者進展如何？她笑言：「冇進展，係朋友嘅朋友，佢都追咗一年以上，我哋有單獨食飯，但諗吓先。（方紹聰咁點？）得啖笑。」

講到周梓盈在IG宣布離開無綫，兩人表示都是上網睇到才知，世豪表示：「但何解就唔知。（你哋仲有冇劇情要拍？）佢好似仲有拍，都有啲可惜。」講到有指因她發表政治立場不獲續約？世豪表示：「唔知，問吓佢先。（覺得咁嘅話會可惜？）佢熱愛拍戲嘅話想做都可以繼續喺呢行做，希望佢會有更好發展。」另外，提到Vicky醉駕一案，她透露本月8日會上庭。