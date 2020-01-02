倒轉唱歌反轉寫字！陳明憙濕身挑戰高難度

歌手陳明憙（Jocelyn）早前攀山越嶺為拍《遊樂》MV，搞到迷路兼小腿受傷，今次拍《天使禁獵區》MV亦「濕身」上陣，她說：「上次拍《遊》，由構思、導演，連導遊都做埋，一腳踢自己搞掂，雖然好辛苦，但過程中真係學到好多嘢，到今次拍《天》，我希望做番歌手身份，等導演幫我決定成個拍攝Idea。」滿以為在錄影廠取景好他條，誰知導演好有要求，考起Jocelyn，她說：「首先係要我對住鏡頭寫字，聽落好似冇難度，但其實我係要反轉個字寫，觀眾先會睇到、估到係一咩字。」

濕身拍攝

埋位前，Jocelyn不停練習，希望讓大家估到箇中「秘密」，過了倒轉寫字一關後，第二關是倒轉唱歌，兼要濕身淋雨拍至凌晨。她說：「因為想表達逆轉時間嘅感覺，導演會用一個倒鏡嘅手法拍攝，啲雨會由地面升上嚟，而我就要倒轉啲歌詞唱。」雖然只需做口型，不用真唱，但Jocelyn聽了短短兩句歌詞，已近崩潰：「估唔到掉番轉嚟聽，感覺會咁奇怪，我曾經聽人講，將首歌掉番轉嚟聽，會聽到啲恐怖訊息。」一邊淋雨、一邊倒轉唱的Jocelyn沒半句怨言，反而導演擔心她辛苦，不斷跟她說「唔好意思」。Jocelyn說：「其實拍MV嗰個禮拜，一直忙緊新專輯嘅工作，拍MV嗰朝早我先坐飛機由北京返香港，成個禮拜，加埋瞓得八個鐘左右，但每次投入工作，都會唔識攰，正如今張概念專輯，入面七首新歌，自己全都有份作曲，有時寧願犧牲自己休息時間，將最好嘅音樂，帶畀每一位歌迷。」

新歌《天》由Jocelyn作曲，是一首對抗時間的歌曲，同時是新專輯的總概念，她說首歌是她跟時間對話，希望有一個禁獵區，鎖住某一個時間，認為「任何嘢都冇辦法獵走我身邊嘅天使。」