催淚夜！陳健安黃淑蔓鄧小巧個個喊住拎獎

2020首張樂壇成績表《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨晚舉行，一班歌手出席慶功，包括鄧小巧、陳健安、黃淑蔓（Feanna）和樂隊 Nowhere Boys等，獲知得獎一刻，陳健安（On仔）激動到爆喊。由於好兄弟梁釗峰（釗峰）不在港，所以當宣布釗峰的《28天》獲十大第8位時，On仔已眼濕濕戥對方未能親手攞獎不值，到他自己的《一吻穿越四十六億歲》入十大第9位時，On仔即時喊了出來，再宣布他獲唱作人金獎，On仔更激動到說不出話來，他哭着說：「我講唔到嘢！我一直覺得自己係果啲攞亞軍嘅人，但今次我攞A，好似發緊夢，感覺好正。要好多謝幾位好兄弟，記得單飛後有晚一齊飲嘢，有個兄弟搭住我膊頭話，你寫啲歌得㗎，你一定要上台呀，當時我答唔到佢，依家我可以喺呢度多謝佢。特別要多謝歌迷，大家一陣可以傳送你哋嘅尖叫聲畀我。最後，我熱愛香港，熱愛生命，希望我可以排除任何恐懼，繼續自由創作，堅持，加油。」

可能On仔的眼淚太催淚，原本一直冷靜的Feanna憑首張專輯主打歌《Dream My Dreams》獲十大第4位時，即眼淚如泉湧，她哭着說：「我冇諗過可以有歌入到十大，2019年我有好多改變，情緒起伏好大，但音樂又再一次拯救咗我，好多謝歌迷、家人朋友一直認同我音樂路上嘅堅持，我得咗啦!媽咪！我哋2020繼續加油！」從未想過自己得到女歌手銀獎的小巧領獎時哭成淚人，更被公司同事取笑做銀妹，她笑說：「我真係好開心好開心！我準備飛去一個小島尋找自己，學習瑜伽，然後計劃今年嘅工作！」

Nowhere Boys獲組合銀獎及歌曲《致旅途中的我》獲十大第3位，主音Van亦難掩激動忍着淚說：「之前五年都係在台下做觀眾，當時諗可能要等到成立十周年至攞到奬。當然要特別多謝我太太Wendy客串演出呢首歌MV，可能因為佢我哋得奬。」