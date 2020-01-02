攞視后有信心！陳煒揀定戰衣盛裝亮相

藝人陳煒到電台接受阮兆祥的訪問，祥仔透露節目調動，因為蘇施黃離開電台：「佢退位，佢讓咗3點個時段畀我，我會改變吓個形式，會請啲superstar上嚟傾偈同玩遊戲，頭先陳煒開心到呢，之後仲有馬國明，會請啲台慶頒獎禮熱門人選上嚟。」陳煒笑言遊戲有難度，其中一個要靠聲音演繹過程。

問到揀了台慶頒獎禮戰衣未？她笑言交給時裝設計師何國鉦，問到可會性感？她笑言：「最緊要靚。（接受露邊？）露面同露兩手，哈哈，或者不如唔好着。」問到對攞獎可有信心？她坦言：「對自己要有信心，都有幾個提名，一定會盛裝出席，唔會唔着，要尊重番場合。」

扮瑪麗蓮夢露險走光

而講到她近日客串劇集《愛．回家之開心速遞》，當中更會有4個造型，其中一個是扮瑪麗蓮夢露吹起裙一幕，她謂：「會露腳、胸，差啲露埋pat pat，差啲走光。（電視尺度出得？）唔知，但我一take過，同埋有着肉色打底褲。」她又大讚今次客串好玩：「所有嘢好精華。（你加入係挑戰群姐？）佢會扮學生妹，仲會紮兩條孖辮，今晚仲會有件事好爆。（如果叫你加入劇組肯唔肯？）肯呀。」