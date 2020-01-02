咀完馬國明　譚嘉儀想咀埋謝東閔

歌手譚嘉儀到電台宣傳新碟，講到銷量，她表示：「公司話黑膠碟差唔多賣晒，而CD就登上咗唱片舖嘅第一位，所以都好滿意，都好開心出黑膠碟，係第一次，不過我屋企冇唱片盤。（唔買？）我收藏碟就ok，去人哋度聽就得，哈哈。」講到剛過去的除夕，她表示去了澳門倒數，順道與家人去澳門玩一日，可以寓工作於娛樂。

她又透露剛拍好兩首歌的MV，其中《丫鬟大聯盟》主題曲由謝東閔擔任男主角，問到可是自己揀？她笑言：「唔係，老闆話因為佢都有演出套劇，而呢首歌係sweet啲，所以我哋演sweet嘅情侶。（有冇錫？）差啲。」講到她之前錫過馬國明，問到可會不想錫謝東閔？她笑言：「唔會唔想，睇導演安排，如果劇情需要都唔介意。」

講到勁歌金曲頒獎禮將至，問到可會緊張？她笑言：「唔會，係緊張唔知着咩衫。（性感？）又唔會特別性感。」講到吳若希睇好她攞金曲金獎，她表示平常心：「我都睇好佢架，佢《多功能老婆》好爆，互相支持。（菊梓喬呢？）梗係支持。」而講到好友何雁詩與鄭俊弘宣布年尾結婚，問到事前可知道？她差些講錯說話：「估到，佢哋咁sweet，都覺得差唔多，開心見到佢哋拉埋天窗，如果.......（如果咩？雙喜臨門？）我冇講咩，我祝佢哋三年抱兩，哈哈。」講到其公司很旺閃婚，問到估下個是誰？她即笑言估是林穎彤。