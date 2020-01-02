濱崎步秘密懷孕過程大解構

日本女歌手濱崎步昨晚宣布未婚秘密產子後，有傳媒估計是請代母產子，但有網民則認為是步姐自己懷孕，並作出以下推測。

網民估計，1月開始步姐懷孕，期間至2月21日在胎兒未處於穩定期，仍要舉行巡唱《 LIVE TOUR TROUBLE-2018-2019》。4月時，估計步姐已懷孕3個月，現身《21 st anniversary 》活動，當時她身穿露臍裝亮相仍未見肚。6月，懷5個月身孕，步姐舉行夏日巡唱《TROUBLE TOUR-2019-2020-misunderstood》，身形仍未有太大變化，她演出時一樣賣力無錫身。到8月巡唱完結，她在Instagram上載的照片，身形開始有變化，她經常穿鬆身衣服遮肚。11月，日本雜誌《女性自身》拍到步姐現身美容院外，當時她穿厚厚衣服全身包到實，看來孕味十足。分娩前她仍有在社交網上載照片，但多以大頭相為主，同月她秘密誕下BB。步姐產子後以一個月極速瘦身，以超Fit身形演出大除夕的倒數演唱會，懷孕過程可謂密不透風。

另外，步姐的母親今日下午更新Instagram，晒出一張寫滿日文「謝謝」的筆跡圖片，祝福女兒成為母親，她留言：「人生啊，一路走來盡是童話，結果……」，並祈願：「希望2020年對於在世的我來說，所有事情都變得舒心。」