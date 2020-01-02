馮素波余子明開騷　古仔掃逾百張門票冧耆英

資深藝人馮素波與胞妹馮素雲、妹夫余子明及實力派歌手麥韻、何佩君合作演出《素仰大明演唱會2019》，於2019年12月30日假香港大會堂音樂廳順利舉行。波姐除了拍劇，以前是職業歌手，但甚少與余子明合作，是次演出吸引大批歌迷支持，當晚全場滿座，觀眾再聽到多首經典金曲，回味無窮！

妹夫被誤當情人

波姐、馮素雲和余子明表示：「好多親朋都有嚟支持，兒媳買登台服裝畀我，又嚟為我整妝，弟妹子侄全部喺後台，好似家庭聚會咁，好開心。」外界只知道波姐是馮寶寶的家姐，但不知道她和余子明的關係，以前二人在無綫工作時經常遇上，曾被誤會是情侶，經解釋後才知余子明是波姐的妹夫。原來余子明於1968年参加《全港業餘歌唱大賽》奪冠後加入樂壇，之後簽約無綫成為藝員：「我都過咗70歲，仍然企喺舞台唱歌，真係好開心。」

神雕俠侶來打氣

波姐在電視圈人緣佳，今次開騷「阿仔」鄭世豪同「乖孫」陳少邦全力支持，仲上台為波姐打氣；另外，因拍《神雕俠侶》結緣的古天樂，每逢波姐開演唱會都會買飛捧場，今次還掃了數百張門票贈送給耆英們欣賞，至於其他嘉賓還有梁紹安、鄭樹峰、尹飛燕、余慕蓮、鄭綺蓮、劉惠鳴等……他們不止自己來。波姐說：「我都唔知講乜嘢感謝嘅說話多謝佢哋，惟有努力唱好歌，衷心講一句『多謝！』。」